Дмитрий Кузнецов: у «Оренбурга» очень хорошая группа атаки, но ЦСКА победит

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча красно-синих с «Оренбургом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Жду, что ЦСКА обыграет «Оренбург». Сложности будут, если армейцы не настроятся. По качеству и уровню футболистов ЦСКА превосходит «Оренбург». Хотя у команды Лички есть группа атаки, которая очень хорошо себя зарекомендовала, выглядит очень грозно, особенно дома. Но на выезде с таким сильным и набравшим хороший ход ЦСКА им будет трудно показать какой-то сверхфутбол. Я жду, что ЦСКА победит», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Оренбург» прозвучит в 16:30 по московскому времени.