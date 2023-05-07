Дмитрий Кузнецов: у «Оренбурга» очень хорошая группа атаки, но ЦСКА победит
Поделиться
Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча красно-синих с «Оренбургом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Жду, что ЦСКА обыграет «Оренбург». Сложности будут, если армейцы не настроятся. По качеству и уровню футболистов ЦСКА превосходит «Оренбург». Хотя у команды Лички есть группа атаки, которая очень хорошо себя зарекомендовала, выглядит очень грозно, особенно дома. Но на выезде с таким сильным и набравшим хороший ход ЦСКА им будет трудно показать какой-то сверхфутбол. Я жду, что ЦСКА победит», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Оренбург» прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2023
-
10:53
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
06:11
-
05:59
-
05:04
-
04:53
-
04:32
-
04:10
-
03:50
-
03:20
-
03:12
-
02:57
-
02:46
-
02:16
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
01:15
-
00:57
Партнерский контент