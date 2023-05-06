Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Оренбург»

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между армейцами и «Оренбургом».

«Ожидаю, что ЦСКА выиграет матч с «Оренбургом». Команда играет дома и на хорошем ходу. Надеюсь, будут забиты красивые голы и ЦСКА будет играть очень слаженно, ответственно и тактически грамотно. Конечно, у «Оренбурга» есть шансы на победу или хотя бы ничью. Игра всегда идёт на три результата.

Для ЦСКА нормальное явление играть через два дня на третий или через три дня на четвёртый. Не вижу в этом проблем. Если вспомнить историю клуба, то армейцы всё время играли в таком режиме, когда были еврокубки, – вопросов не было», – сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Встреча между ЦСКА и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало игры — в 16:30 мск.