«Пари НН» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» принимал екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась безголевой ничьей.

В первом тайме команды не нанесли ни одного удара в створ. Во втором тайме игра стала более острой. Команды создали несколько моментов, но так и не смогли отправить мяч в сетку ворот.

Матч команд в первом круге завершился победой нижегородцев со счётом 1:0. Победу команде принёс Иброхимхалил Юлдошев, открывший счёт на 79-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 25 матчах. «Урал» находится на 11-м месте. Екатеринбуржцы набрали 27 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», у подопечных Сергея Семака 61 очко.