Гончаренко: «Уралу» эмоционально и физически тяжело играть три матча за неделю

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», который завершился безголевой ничьей.

«Сложно быть довольным результатом. С нашей стороны было давление, но не было ударов в створ ворот. Мы возвращаемся к тому, что нам сложно играть три матча за неделю. Это эмоционально и физически тяжело», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В первом тайме команды не нанесли ни одного удара в створ. Во втором тайме игра стала более острой. Команды создали несколько моментов, но так и не смогли отправить мяч в сетку ворот.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 25 матчах. «Урал» находится на 11-м месте. Екатеринбуржцы набрали 27 очков.