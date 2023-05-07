«Родина» обыграла «Уфу» в матче Первой лиги
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Cегодня, 7 мая, на стадионе «Академии Спартака имени Ф. Черенкова» в Москве состоялся матч 30-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Родина» и «Уфа». Финальный свисток Яна Бобровского зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: точным ударом отметился Амур Калмыков. На 62-й минуте Мухаммад Султонов дальним ударом удвоил преимущество своей команды. На 65-й минуте «Уфа» получила право на пенальти, который реализовал Алексей Евсеев.
«Родина» набрала 42 очка и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». «Уфа» с 26 очками остаётся на 16-м месте. В следующем туре команду ждёт домашний матч с «Енисеем».
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