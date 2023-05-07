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«Родина» обыграла «Уфу» в матче Первой лиги

«Родина» обыграла «Уфу» в матче Первой лиги
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Cегодня, 7 мая, на стадионе «Академии Спартака имени Ф. Черенкова» в Москве состоялся матч 30-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Родина» и «Уфа». Финальный свисток Яна Бобровского зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: точным ударом отметился Амур Калмыков. На 62-й минуте Мухаммад Султонов дальним ударом удвоил преимущество своей команды. На 65-й минуте «Уфа» получила право на пенальти, который реализовал Алексей Евсеев.

«Родина» набрала 42 очка и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». «Уфа» с 26 очками остаётся на 16-м месте. В следующем туре команду ждёт домашний матч с «Енисеем».

Россия - Мелбет Первая лига. 30-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Калмыков – 17'   2:0 Султонов – 62'   2:1 Евсеев – 65'
Комментарии
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