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«Нант» снова проиграл и стал ещё на шаг ближе к вылету в Лигу 2

«Нант» снова проиграл и стал ещё на шаг ближе к вылету в Лигу 2
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Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» на своём поле принимал «Страсбург». Игра проходила в Нанте на стадионе «Божуар» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Отличились Хабиб Диалло и Хабиб Диарра.

Франция - Лига 1. 34-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Страсбург
Страсбург
0:1 Диалло – 26'   0:2 Диарра – 47'

Таким образом, текущая серия «Нанта» без побед увеличилась до 11 матчей чемпионата, в последний раз «канарейки» праздновали успех 12 февраля (1:0 с «Лорьяном»). После этой неудачи команда Антуана Комбуаре осталась в зоне вылета, занимая 17-е место в таблице. Отставание от «Страсбурга», который занимает 16-ю строчку, составляет теперь три очка.

В этом временном слоте состоялись ещё три матча чемпионата. «Аяччо» сыграл вничью с «Тулузой» (0:0), «Осер» поделил очки с «Клермоном» (1:1), а «Лорьян» минимально переиграл «Брест» (2:1).

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