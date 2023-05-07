«Нант» снова проиграл и стал ещё на шаг ближе к вылету в Лигу 2

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» на своём поле принимал «Страсбург». Игра проходила в Нанте на стадионе «Божуар» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Отличились Хабиб Диалло и Хабиб Диарра.
Таким образом, текущая серия «Нанта» без побед увеличилась до 11 матчей чемпионата, в последний раз «канарейки» праздновали успех 12 февраля (1:0 с «Лорьяном»). После этой неудачи команда Антуана Комбуаре осталась в зоне вылета, занимая 17-е место в таблице. Отставание от «Страсбурга», который занимает 16-ю строчку, составляет теперь три очка.
В этом временном слоте состоялись ещё три матча чемпионата. «Аяччо» сыграл вничью с «Тулузой» (0:0), «Осер» поделил очки с «Клермоном» (1:1), а «Лорьян» минимально переиграл «Брест» (2:1).
- 7 мая 2023
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