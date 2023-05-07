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«Ньюкасл» — «Арсенал»: гости открыли счёт в матче

«Ньюкасл» — «Арсенал»: гости открыли счёт в матче
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В данный момент на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте в ворота «Арсенала» могли назначить пенальти, но главный арбитр встречи Крис Кавана, воспользовавшись помощью системы VAR, решил, что эпизод на одиннадцатиметровый не тянет. Мяч, по мнению рефери, после удара Гимарайнса попал в бедро защитнику лондонцев Кивёру.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2-й тайм
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 14'

А через несколько минут счёт в матче открыл «Арсенал». Это Мартин Эдегор забил первым же для «канониров» ударом. После навеса норвежца со штрафного Бёрн выбил мяч головой, но во второй волне атаки Жоржиньо покатил мяч поперёк поля всё того же Эдегора.

Полузащитник «Арсенала» обработал мяч и классно пробил низом метров с 20 в правый нижний угол — Поуп поздно увидел момент удара и выручить свою команду не сумел.

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