48 893 болельщика посетили матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Зенит» и московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Встречу посетили 48 893 болельщика.
На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо.
«Зенит» в 25 матчах набрал 61 очко и в случае победы над «Спартаком» гарантирует себе досрочно победу в чемпионате России. У «Спартака» 49 очков и третья строчка в турнирной таблице.
Обслуживает матч «Зенит» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ему помогают Максим Ковалёв и Варанцо Петросян. Резервный судья — Артём Чистяков.
- 7 мая 2023
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