«Зенит» объявил о продаже всех билетов на матч со «Спартаком»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Зенит» и московский «Спартак». Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Пресс-служба петербуржской команды объявила о продаже всех билетов на предстоящий матч.
Вместимость «Газпром Арены» — до 68 тыс. человек, в клубе не уточнили, какое количество билетов поступило в продажу на матч со «Спартаком».
«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца.
Если «Зенит» сыграет со «Спартаком» вничью, а ЦСКА потеряет очки в домашнем матче с «Оренбургом» (начнётся сегодня в 16:30 мск), то клуб из Санкт-Петербурга также оформит досрочное чемпионство.
- 7 мая 2023
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