«Лион» переиграл «Монпелье», команды забили девять мячей

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» на своём поле принимал «Монпелье». Игра проходила в Лионе на стадионе «Групама» и закончилась победой «ткачей» со счётом 5:4.

В составе хозяев отличились защитник Деян Ловрен и форвард Александр Ляказетт, который оформил покер. Три голевых передачи на свой счёт записал Брэдли Баркола. За гостей все четыре мяча провёл нападающий Элье Ваи. Отметим, что «Лиону» удалось отыграться со счёта 1:4.

«Лион» занимает седьмое место в таблице Лиги 1, набрав 56 очков в 34 матчах. По очкам команда Лорана Блана догнала «Ренн». «Монпелье» располагается на 12-й строчке, в активе команды 43 очка. Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ» (75 очков).