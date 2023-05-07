Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» переиграл «Монпелье», команды забили девять мячей

«Лион» переиграл «Монпелье», команды забили девять мячей
Комментарии

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» на своём поле принимал «Монпелье». Игра проходила в Лионе на стадионе «Групама» и закончилась победой «ткачей» со счётом 5:4.

Франция - Лига 1. 34-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Лион
Лион
Окончен
5 : 4
Монпелье
Монпелье
1:0 Ляказетт – 31'   1:1 Ваи – 40'   1:2 Ваи – 41'   1:3 Ваи – 53'   1:4 Ваи – 55'   2:4 Ляказетт – 59'   3:4 Ловрен – 70'   4:4 Ляказетт – 82'   5:4 Ляказетт – 90+10'

В составе хозяев отличились защитник Деян Ловрен и форвард Александр Ляказетт, который оформил покер. Три голевых передачи на свой счёт записал Брэдли Баркола. За гостей все четыре мяча провёл нападающий Элье Ваи. Отметим, что «Лиону» удалось отыграться со счёта 1:4.

«Лион» занимает седьмое место в таблице Лиги 1, набрав 56 очков в 34 матчах. По очкам команда Лорана Блана догнала «Ренн». «Монпелье» располагается на 12-й строчке, в активе команды 43 очка. Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ» (75 очков).

Материалы по теме
Стал известен лонг-лист игроков, интересных «ПСЖ». В нём 14 футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023