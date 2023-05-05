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Стал известен лонг-лист игроков, интересных «ПСЖ». В нём 14 футболистов

Французский «ПСЖ» ищет новых игроков для основной команды по четырём основным профилям. В лонг-листе парижан 14 футболистов. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, «ПСЖ» нуждается в центральном защитнике с ведущей левой ногой, атлетичном полузащитнике, атакующем правом вингере и центральном нападающем.

По первому профилю «ПСЖ» присматривается к Эмерику Лапорту («Манчестер Сити»), Лукасу Эрнандесу («Бавария»), Эвану Н'Дике («Айнтрахт») и Фикайо Томори («Милан»).

Среди атлетичных полузащитников парижане изучают Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кефрена Тюрама («Ницца»), Юссуфа Фофана («Монако») и Ибраима Сангаре (ПСВ).

Правый фланг в «ПСЖ» может занять Мусса Диаби («Байер»), Майкл Олис («Кристал Пэлас»), Райан Шерки («Лион») или Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Среди нападающих у «ПСЖ» всего два варианта — Виктор Осимхен («Наполи») и Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»).

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