«Хорош уже, хватит». Соболев — на вопрос журналистов о судействе в матче с «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решения судейской бригады на матче 26-го тура, в котором красно-белые уступили «Зениту».

«Домашнее судейство? Наверное, мне так показалось. Говорят, что был фол на Бальде в штрафной, а после этого нам сразу же забили гол. Был ещё момент с Зобниным. Не знаю, даже не хочу об этом говорить, хорош уже, хватит», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.