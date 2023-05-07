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«Хорош уже, хватит». Соболев — на вопрос журналистов о судействе в матче с «Зенитом»

«Хорош уже, хватит». Соболев — на вопрос журналистов о судействе в матче с «Зенитом»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решения судейской бригады на матче 26-го тура, в котором красно-белые уступили «Зениту».

«Домашнее судейство? Наверное, мне так показалось. Говорят, что был фол на Бальде в штрафной, а после этого нам сразу же забили гол. Был ещё момент с Зобниным. Не знаю, даже не хочу об этом говорить, хорош уже, хватит», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.

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