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Джикия: не понимаю, почему «Спартак» должен был делать «Зениту» чемпионский коридор

Джикия: не понимаю, почему «Спартак» должен был делать «Зениту» чемпионский коридор
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия считает, что его команда не должна была делать «Зениту» чемпионский коридор.

«Мы проиграли сегодня, поэтому считаю игру неудовлетворительной для нас. Не смогли испортить праздник «Зениту»? Для нас сегодня был 26-й тур РПЛ. Чемпионат продолжается, мы будем смотреть на себя. У них свой путь, а у нас свой.

Коридор для «Зенита»? Спокойно к этому отношусь. Но совершенно не понимаю, что мы должны были делать. Как можно делать до того момента, пока игра не состоялась? Пусть их следующий соперник принимает это решение, но не мы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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