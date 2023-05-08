Тен Хаг — о 0:1 с «Вест Хэмом»: «Манчестер Юнайтед» сам виноват в поражении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды от «Вест Хэма» (0:1) в матче 35-го тура АПЛ.
«Думаю, в первом тайме мы играли достаточно хорошо и создали много моментов, но соперник воспользовался первым же своим шансом. Конечно, я разочарован результатом, как и после игры в четверг («Манчестер Юнайтед проиграл «Брайтону» 0:1. — Прим. «Чемпионата»).
Мы сами виноваты в поражении, и теперь у нас впервые с Рождества есть свободная неделя. Нам нужно восстановить силы, потому что оба вторых тайма в последних матчах мы провели ниже своего уровня», — цитирует главного тренера «Ман Юнайтед» BBC.
«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд в рамках английской Премьер-лиги, уступив «Вест Хэму» в гостях. Ранее «красные дьяволы» проиграли «Брайтону» (0:1), а перед этим победили «Астон Виллу» (1:0).
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