Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после отстранения и своих извинений

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси вернулся к тренировкам с основным составом команды. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Напомним, Месси был отстранён от тренировок и матчей с «ПСЖ» на две недели за то, что на прошлой неделе улетел в Саудовскую Аравию без разрешения спортивного руководства и тренерского штаба команды. Аргентинец улетел в арабскую страну в прошлый понедельник.

Несколько дней назад Месси в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором принёс извинения за свой поступок, аргументировав его тем, что исполнял контрактные обязательства, согласно которым он является амбассадором туризма Саудовской Аравии. Аргентинец заявил, что думал, что прошлый понедельник будет выходным, а поездку отложить он уже не мог.

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