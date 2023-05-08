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Месси принял предложение «Аль-Хиляля». Туда же перейдут Бускетс и Альба — El Chiringuito

Месси принял предложение «Аль-Хиляля». Туда же перейдут Бускетс и Альба — El Chiringuito
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Стал известен клуб чемпионата Саудовской Аравии, в который перейдёт аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси. Об этом сообщает «твиттер» El Chiringuito.

По информации источника, аргентинец принял предложение команды «Аль-Хиляль». Также состав этого саудовского клуба должны пополнить два бывших одноклубника Месси по «Барселоне»: полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба. Хавбек подпишет двухлетний контракт с саудовским клубом, а игрок обороны начнёт переговоры с каталонцами о разрыве контракта, который действует ещё один сезон.

Ранее сообщалось, что руководство Саудовской Аравии намерено приглашать больше звёзд европейского футбола в местный чемпионат. По слухам, Месси будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» € 400 млн в год.

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