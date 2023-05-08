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«Зенит» заплатил «Пари НН» 45 млн рублей за своего вратаря Гойло

«Зенит» заплатил «Пари НН» 45 млн рублей за своего вратаря Гойло
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Санкт-петербургский «Зенит» не хочет продавать голкипера Никиту Гойло «Пари Нижний Новгород» за 20 млн рублей. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, у «Пари НН», за который Гойло играет на правах аренды из «Зенита», есть право выкупа вратаря за 20 млн рублей. Нижегородский клуб хотел воспользоваться этим правом и приобрести голкипера на постоянной основе.

«Зенит» же сделал «Нижнему» ответное предложение, которое устроило «Пари НН». Петербуржцы заплатят нижегородцам 45 млн рублей, а также отдадут двух молодых игроков в аренду с правом выкупа. Переговоры о том, какие именно футболисты перейдут в «Нижний», до сих пор продолжаются.

В 14 матчах за «Пари НН» в текущем сезоне Гойло пропустил 21 гол и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

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