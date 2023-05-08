Яковлев: «Пари НН» нужно остаться в РПЛ и избежать стыковых матчей

Нападающий Владислав Яковлев, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», высказался об адаптации в новой команде, а также о целях нижегородцев на сезон-2022/2023. По словам футболиста, «Пари НН» ставит перед собой задачу сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.

«В команде освоился быстро. В ней много молодёжи. Есть и возрастные игроки, но коллектив очень дружный, так что всё в порядке.

Сколько голов планирую забить? Никогда не загадываю об этом. Надо просто выходить на поле и стараться забивать в каждом матче. Чем больше, тем лучше. Рад, что мой гол в ворота «Крыльев» стал победным. В общем, главное, чтобы команда выигрывала.

Не отделяю свои цели от задач команды. Надо остаться в Премьер-Лиге и очень постараться избежать стыковых матчей», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Напомним, полноценный контракт Яковлева принадлежит московскому ЦСКА.