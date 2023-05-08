Директор «Лиона» покинул пост после 35 лет работы

Жан-Мишель Оляс покинул пост главного исполнительного директора французского клуба «Лион». Об этом было объявлено после заседания совета директоров, которое состоялось 5 мая.

«Лион» искренне благодарит господина Жан-Мишеля Оляса за его безоговорочную приверженность и преданность клубу на протяжении более трёх десятилетий, в течение которых мужская и женская команды завоевали более 50 титулов.

В клубе рады возможности продолжать пользоваться опытом и поддержкой господина Жан-Мишеля Оляса. Все заинтересованные стороны благодарны ему за его самоотверженность и лидерские качества, которые позволили клубу стать оплотом как мужского, так и женского европейского футбола», — говорится в заявлении «Лиона» на официальном сайте клуба.

Оляс возглавил клуб в 1987 году. При нём мужская команда «Лиона» семь раз становилась чемпионом Франции, а женская выигрывала национальный чемпионат 15 раз, завоевав также восемь кубков Лиги чемпионов.