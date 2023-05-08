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Глава «Сочи» Ротенберг заявил, что Хохлов будет главным тренером клуба в следующем сезоне

Глава «Сочи» Ротенберг заявил, что Хохлов будет главным тренером клуба в следующем сезоне
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что Дмитрий Хохлов продолжит работу с командой в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Результат налицо. Кто будет главным тренером клуба в следующем сезоне? Хохлов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, недавно завершился матч 26-го тура чемпионата России, в котором встречались московский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли на стадионе «РЖД Арена».

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Локо». Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинцев в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.

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