Месси выиграл награду Laureus как лучший спортсмен года
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл награду Laureus в номинации «Спортсмен года».
Месси опередил в голосовании одноклубника Килиана Мбаппе и испанского теннисиста Рафаэля Надаля. В качестве обладателя титула Лионель сменит автогонщика Макса Ферстаппена, победившего в 2022 году. Сборная Аргентины, за которую выступает Лионель, была отмечена наградой в номинации «Команда года».
Награда была учреждена в 1999 году. Чаще всего (пять раз) спортсменом года признавали швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
В 2022 году Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины в качестве капитана команды. Лионель был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Его команда победила в финале сборную Франции.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
23:19
-
23:16
-
23:06
-
23:01
-
22:59
-
22:53
-
22:48
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
22:13
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:44
-
21:34
-
21:34
-
21:27
-
21:19
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:43
-
20:43
-
20:33
Партнерский контент