Месси выиграл награду Laureus как лучший спортсмен года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл награду Laureus в номинации «Спортсмен года».

Месси опередил в голосовании одноклубника Килиана Мбаппе и испанского теннисиста Рафаэля Надаля. В качестве обладателя титула Лионель сменит автогонщика Макса Ферстаппена, победившего в 2022 году. Сборная Аргентины, за которую выступает Лионель, была отмечена наградой в номинации «Команда года».

Награда была учреждена в 1999 году. Чаще всего (пять раз) спортсменом года признавали швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

В 2022 году Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины в качестве капитана команды. Лионель был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Его команда победила в финале сборную Франции.