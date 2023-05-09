«Вест Хэм» проявил интерес к полузащитнику «Марселя»

Клуб английской Премьер-Лиги «Вест Хэм» рассмотрит возможность приобрести полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи. Лондонский клуб внимательно следит за футболистом, подбирая замену Деклану Райсу, сообщает The Athletic.
По информации издания, Райсом, чей контракт с лондонским клубом истекает через год, интересуются несколько клубов Премьер-Лиги, в том числе «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». В случае ухода Райса тренерский штаб «Вест Хэма» будет нуждаться в центральном полузащитнике.
Гендузи уже имеет опыт выступлений в АПЛ. Летом 2018 года французский полузащитник перешёл в лондонский «Арсенал» из «Лорьяна». В чемпионате Англии он успел провести за два сезона 57 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Контракт 24-летнего игрока сс «Марселем» рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.
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