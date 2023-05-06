«Вест Хэм» не отпустит Райса менее чем за € 114 млн

«Вест Хэм» потребует от заинтересованных в полузащитнике Деклане Райсе клубов € 114 млн. Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, лондонский клуб предпочёл бы сохранить Райса, однако истекающий через два года контракт английского полузащитника и повышенный интерес к нему со стороны топ-клубов могут вынудить «Вест Хэм» сесть за стол переговоров.
Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего игрока сборной Англии заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Ливерпуль», но отпустить своего воспитанника «молотобойцы» будут готовы только за сумму в € 114 млн (£ 100 млн).
И хотя «Вест Хэм» сохраняет надежду, что такая цена отпугнёт многих, сам Деклан Райс, похоже, настроен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Отдельно ESPN подчёркивает, что 24-летний полузащитник уже успел дважды отказать «Вест Хэму» в продлении контракта на улучшенных условиях.
- 6 мая 2023
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