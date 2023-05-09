Симеоне: болельщики «Интера» и «Лацио» просят меня вернуться. Кто знает? Я бы очень хотел

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что не против однажды вернуться в итальянский чемпионат. Специалист побывал в Неаполе, чтобы вместе с сыном, Джованни Симеоне, отпраздновать победу «Наполи» в Серии А и ответил на вопросы итальянских журналистов.

«Новое поколение игроков другое, и в том, как мы их тренируем и в поведении на поле, все изменилось. Я думаю о Године и о том поколении игроков, с которыми мы побеждали в «Атлетико» несколько лет назад. Сегодня они устарели не только с точки зрения возраста, но и с точки зрения того, как они ведут себя. Всё быстрее. И мне как тренеру также нужно обновлять и развивать методологию.

«Вернуться в Италию? Почему нет? С тех пор, как я был тренером «Катании», мои подходы и идеи сильно изменились, стали более зрелыми. Не знаю, как долго смогу тренировать. Мне 53 года. Ещё пять? У нас, конечно, напряжённая работа, но нескольких дней отпуска обычно бывает достаточно, чтобы мне захотелось вернуться на поле. Это как наркотик для нас. Я часто встречаю болельщиков «Интера» и «Лацио», которые просят меня вернуться. Кто знает? Я бы очень хотел», – цитирует Симеоне Football-italia.

Симеоне, который с момента своего прихода в «Атлетико» в 2011 году, помог команде завоевать несколько трофеев, подвергается критике с начала текущего сезона и летом может покинуть клуб. Сейчас «матрасники» занимают второе место в таблице испанской Ла Лиги после «Барселоны».