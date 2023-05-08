Симеоне – о своём будущем: у меня ещё один год по контракту с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своём будущем.
«У меня ещё один год по контракту с мадридским «Атлетико». Посмотрим, что будет после этого.
Всегда есть мотивация, потому что в таком клубе, как «Атлетико», появляются новые игроки, меняется система, а также ставятся амбициозные задачи», – цитирует Симеоне журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Обзор матча 33-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Кадисом»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» уже на протяжении двенадцати лет (с 2011 года). Под его руководством команда завоевала восемь трофеев, включая чемпионат Испании и Лигу Европы. Также Симеоне дважды выводил «матрасников» в финал Лиги чемпионов: в сезонах-2013/2014 и 2015/2016 (оба раза команда уступала мадридскому «Реалу»).
Ранее сообщалось, что аргентинец является самым высокооплачиваемым тренером в мире.
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