Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне – о своём будущем: у меня ещё один год по контракту с «Атлетико»

Симеоне – о своём будущем: у меня ещё один год по контракту с «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своём будущем.

«У меня ещё один год по контракту с мадридским «Атлетико». Посмотрим, что будет после этого.

Всегда есть мотивация, потому что в таком клубе, как «Атлетико», появляются новые игроки, меняется система, а также ставятся амбициозные задачи», – цитирует Симеоне журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Обзор матча 33-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Кадисом»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» уже на протяжении двенадцати лет (с 2011 года). Под его руководством команда завоевала восемь трофеев, включая чемпионат Испании и Лигу Европы. Также Симеоне дважды выводил «матрасников» в финал Лиги чемпионов: в сезонах-2013/2014 и 2015/2016 (оба раза команда уступала мадридскому «Реалу»).

Ранее сообщалось, что аргентинец является самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Материалы по теме
Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер в мире. Поттер — на четвёртом месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023