Дани Алвес подвергается травле со стороны других заключённых

Бывший игрок сборной Бразилии Дани Алвес, находящийся в одной из каталонских тюрем пока проходит суд по делу об изнасиловании, подвергается издевательствам со стороны других заключённых.
Журналистам удалось пообщаться с сокамерником бразильского футболиста, который подробно рассказал о повседневной жизни Дани Алвеса в заключении. По словам мужчины, он выглядит сильно «похудевшим и измождённым».
«Куда бы он ни пришёл, все говорят «эй, это Алвес, эй, это Алвес!». Бывает, что в столовой, как только он входит, все начинают бить по стаканам и кричать «Педик! Насильник!». Он говорит, что всё было по обоюдному согласию, всё было хорошо. Вечеринка…» — передаёт Marca.
Напомним, футболист с января этого года находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее футболист представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него с жертвой был половой акт.
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