Платини – о переходе Роналду в «Аль-Наср»: я не осуждаю его

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Я его не осуждаю. А потом, если вам предложат 200 млн, отказываться от них почти аморально. Даже если ты сверхбогат», — приводит слова Платинин Calcio e Finanza.

Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года из «Манчестер Юнайтед». Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне чемпиона Саудовской Аравии португалец принял участие в 13 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Роналду также выступал за «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

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