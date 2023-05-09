Клод Макелеле осудил критику в отношении Лионеля Месси и Криштиану Роналду
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Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле поддержал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси на фоне критики в его адрес.
«Мне больно видеть, как критикуют игроков такого калибра. Это происходило с Роналду в «Манчестер Юнайтед», это случилось с Месси, это позор.
Это делается для того, чтобы такие игроки поняли, что больше не стоит выступать в чемпионате Франции. Обидно терять таких игроков, которые доставляют удовольствие, они нам нужны», – приводит слова Макелеле L’Equipe.
В 2022 году Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины в качестве капитана команды. Лионель был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Его команда победила в финале сборную Франции.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге:
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