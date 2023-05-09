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Лионель Месси получил рекордное предложение от саудовского клуба — L'Équipe

Лионель Месси получил рекордное предложение от саудовского клуба — L'Équipe
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии.

Как сообщает L'Équipe, на данный момент предложение из Саудовской Аравии является единственным, которое поступило аргентинцу. Предлагаемый контракт рассчитан на два сезона суммой в € 600 млн.

Сообщается, что этот переход также обсуждался во время его несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

Для самого аргентинца приоритетны любые предложения из Европы, поскольку он хочет продолжать играть на самом высоком уровне до Кубка Америки 2024 года.

Возвращение в «Барселону» является потенциальным вариантом, но этот переход является очень проблемным для сине-гранатовых из-за финансовой ситуации.

В текущем сезоне Месси провёл 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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