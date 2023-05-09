Дасаев — о Дне Победы: поздравляю тех, кто сражался за нас, за нашу Родину
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Экс-голкипер «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.
«У меня папа участвовал (в Великой отечественной войне), завоевал ордена. Я хочу поздравить с этим праздником всех тех ветеранов, кто остался в живых, кто сражался за нас, за нашу Родину, кто помог выиграть в этой великой войне, кто освободил нас. Хочу пожелать им счастья, здоровья и долгих лет жизни», — сказал Дасаев «Матч ТВ».
Сегодня, 9 мая 2023 года, отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.
За «Спартак» Ринат Дасаев выступал в период с 1978 по 1988 год, после чего перешёл в испанскую «Севилью». В составе сборной СССР вратарь провёл 91 матч и стал финалистом чемпионата Европы-1988.
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