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Тренер «Интера» Индзаги: мы хотим играть с «Миланом» сердцем и разумом

Тренер «Интера» Индзаги: мы хотим играть с «Миланом» сердцем и разумом
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«До сих пор у всех матчей с «Миланом» была своя собственная история. Мы не прячемся, хотим играть вместе сердцем и разумом — с агрессией, страстью и мужеством. За последние 20 месяцев у нас было семь дерби, но всё это отдельные соревнования: нужно хорошо играть и быть очень сконцентрированными, чтобы использовать свою голову. В предыдущих матчах мы так и действовали, закрывали каждый дюйм поля и были едины. Так должно быть и завтра.

Я ожидаю очень важного противостояния, которое будет много значить для всех, но я спокоен, потому что видел, что парни сосредоточены. В любом случае то, кто пройдёт в следующий раунд, решится не сейчас, а в ответном матче», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.

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