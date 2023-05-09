Жиру рассказал, благодаря какому игроку он влюбился в «Милан»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что в юношеском возрасте стал болельщиком «россонери» из-за успешных выступлений Андрея Шевченко.

«Я стал следить за «Миланом» в юности, в конце 1990-х. Полюбить «Милан» меня заставил один игрок — Андрей Шевченко. Я старался копировать его на тренировках. Даже манеру его бега.

Он был одним из лучших нападающих, так как умел абсолютно всё: мог забить и правой, и левой, и головой. При этом у него была хорошая скорость.

Во многом благодаря любви к Шевченко я выбрал «Милан» в 2020 году. Если бы мне сказали, что в первый мой сезон мы выиграем Скудетто после десятилетней паузы, а во второй – выйдем в полуфинал Лиги чемпионов, я бы в это не поверил», — цитирует Жиру официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне на счету французского форварда 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами.