Жиру рассказал, благодаря какому игроку он влюбился в «Милан»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что в юношеском возрасте стал болельщиком «россонери» из-за успешных выступлений Андрея Шевченко.
«Я стал следить за «Миланом» в юности, в конце 1990-х. Полюбить «Милан» меня заставил один игрок — Андрей Шевченко. Я старался копировать его на тренировках. Даже манеру его бега.
Он был одним из лучших нападающих, так как умел абсолютно всё: мог забить и правой, и левой, и головой. При этом у него была хорошая скорость.
Во многом благодаря любви к Шевченко я выбрал «Милан» в 2020 году. Если бы мне сказали, что в первый мой сезон мы выиграем Скудетто после десятилетней паузы, а во второй – выйдем в полуфинал Лиги чемпионов, я бы в это не поверил», — цитирует Жиру официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне на счету французского форварда 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами.
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