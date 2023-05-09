«Айнтрахт» расстанется с главным тренером в конце сезона. Наставник брал с клубом ЛЕ
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Немецкий «Айнтрахт» расстанется с Оливером Гласнером по окончании сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше заявил, что настроен на совместную работу, направленную на успешное завершение сезона и прощание с тренером на хорошей ноте. Гласнер сказал, что принимает решение клуба и хочет завершить сезон в еврокубковой зоне, а также постараться выиграть Кубок Германии.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Айнтрахт» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка в 31 игре. В финале Кубка страны команда из Франкфурта встретится с «Лейпцигом».
Гласнер работает в «Айнтрахте» с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в 2022 году.
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