Bild: Томас Мюллер задумался об уходе из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб ввиду отсутствия регулярной игровой практики, пишет Bild.

По данным источника, 33-летнего немецкого полузащитника расстраивает, что при Томасе Тухеле он стал реже попадать в стартовый состав «Баварии». Это может подтолкнуть Мюллера к уходу из клуба, воспитанником которого он является.

Отмечается, что полузащитник точно не будет завершать карьеру — он хочет продолжать играть на самом высоком уровне как минимум до 2024 года. В случае ухода из «Баварии» Мюллер хотел бы присоединиться к клубу, который сражается за трофеи. На данный момент никаких переговоров между игроком и руководством «Баварии» не было.

Также сообщается, что Томас Мюллер устал доказывать девятому для него тренеру «Баварии» свою ценность и значимость для команды. В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл за мюнхенский клуб 24 матча в Бундеслиге, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.