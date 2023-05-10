Тьерри Анри назвал Кевина Де Брёйне самым умным футболистом в своей карьере

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри похвалил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Честно говоря, мозг Кевина де Брёйне — лучшее, что я когда-либо видел. Я не говорю о том, как он видит игру, я не знаю, что он иногда думает! Глядишь на него и создаётся впечатление, что его нет с нами. Он такой сильный, и иногда может стать проблемой, потому что ты просто не на его уровне. Я думаю, что он самый умный игрок, которого я когда-либо видел. И знаете почему? Я видел его в сборной Бельгии 6 лет. Я видел, что он делал на тренировке! Иногда он сводит вас с ума, потому что он перфекционист. Он невероятен», — приводит слова Анри CBS Sports Golazo.
Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Кто может покинуть «Манчестер Сити»:
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