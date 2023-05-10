«Реал» шёл к новой издевательской победе в ЛЧ. Но «Сити» неожиданно наказал

На этот раз Гвардиола не проиграл в Мадриде. Хотя опять был близок к поражению.

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Тем интереснее будет ответная встреча, которая пройдёт 17 мая в Англии.

С первых минут «Манчестер Сити» завладел мячом и территорией. Преимущество команды Гвардиолы по владению доходило до 74% против 26%. Впрочем, едва ли это стало для кого-то сюрпризом, даже несмотря на то, что матч проходил на «Сантьяго Бернабеу». «Реал», когда нужно, готов садиться в оборону средним блоком, терпеть и находить пространство для ответных атак с участием Бензема и Винисиуса Жуниора.

Англичане комбинировали, растягивали оборону соперника широкими позициями вингеров. Но главное – быстро возвращали мяч себе. На пике активности гостей хозяева теряли в собственной штрафной Холанда, который нанёс пару ударов в створ. Однако Куртуа настолько здорово читает игру, двигается и выбирает позицию в воротах, что мяч прилипал к его перчаткам. Ещё случился спорный эпизод в штрафной «сливочных», когда Карвахаль толкнул в спину Холанда. Умей норвежец падать, как наш Комличенко, точно заработал бы пенальти. Но хоть в чём-то иностранные звёзды уступают российским футболистам.

До 36-й минуты «Реал» не нанёс ни одного удара по воротам. Тем не менее от игры, когда её не останавливали фолы, глаз было не оторвать! Матч больших команд оправдывал ожидания с точки зрения интенсивности футбола, скоростей, решений и исполнения технических элементов под давлением. Безусловно, это была встреча двух самых крутых команд Европы, пусть Мадрид и страдает в Примере. «Ман Сити» в целом справлялся с Винисиусом. При обороне Стоунз садился четвёртым в линию защиты, а скоростной Уолкер справа контролировал рывки бразильца.

Тем не менее Винисиус поймал свой момент! «Реал» организовал контрвыпад благодаря стенке Камавинга и Модрича на своей половине поля, а потом сместившийся с фланга к центру бразилец «донёс» мяч почти до штрафной «Ман Сити» и забил первым же ударом «сливочных» по воротам Эдерсона. Уолкер со Стоунзом не разобрались, кому встречать Вини, а кому страховать правый край, Гюндоган не успел закрыть дыру, а Диаш не заблокировал выстрел. Коллективная ошибка. Любопытно, что к этому моменту в топ-3 игроков «Реала» по касаниям входил… Куртуа. Вот так играла команда Анчелотти. К перерыву счёт по ударам был – 1:6 (в створ – 1:4). Но какая разница, если счёт на табло совсем другой?

У «Ман Сити» вообще было много брака на правом фланге, где команда Гвардиолы пыталась использовать недостатки Камавинга-защитника. Уолкер, Бернарду Силва и Де Брёйне первыми перешли границу в 10 потерь владения. Но именно справа чемпионы Англии соорудили опаснейший момент, едва возобновилась игра после перерыва. Возможно, забитый Де Брёйне мяч отменили бы из-за офсайда, однако важнее другое: гол опять не состоялся из-за выдающейся игры Куртуа. Бельгиец ещё раз включил режим осьминога и сделал сейв после выхода один на один. Волшебник!

Тем не менее и Куртуа не спас «Реал» в середине второго тайма. У «Ман Сити» стало меньше мяча, а у команды Анчелотти, возможно, больше ощущения, что игра под контролем. Вот только Камавинга сплоховал – обрезал неудачным пасом через центр. Родри перехватил мяч, который гости довели до Де Брёйне. С третьей попытки Кевин пробил своего партнёра по сборной Бельгии и отнюдь не друга Тибо. Но такой мяч трудно было потащить – полузащитник бил из убойной позиции перед штрафной. «Реал» же свои атаки при счёте 1:0 до ума не довёл, а 11-метровый за руку Грилиша судьи ставить не захотели.

В концовке было больше позиционной игры, никто не хотел чрезмерно рисковать на фоне усталости. Ничья, наверное, не делала счастливым никого, но удовлетворяла и «Ман Сити», и «Реал» перед ответным матчем. Анчелотти успокаивал игру заменами, Гвардиола же как будто забыл, что у него на скамейке ещё 10 человек. Так и докатили до финиша без сумасшедших голевых моментов, хотя Тчуамени хорошо пробил из-за штрафной – замена от итальянца едва не сыграла. После перерыва «Реал» в три раза превзошёл «Ман Сити» по ударам (12:4, в створ – 3:2), а вот супербомбардир Холанд как-то потерялся.