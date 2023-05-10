Бускетс может отправиться в Саудовскую Аравию или США после ухода из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 34-летний испанец, решивший покинуть «Барселону», не рассматривает предложения европейских команд. Наиболее вероятными вариантами продолжения его карьеры являются клубы из Саудовской Аравии и выступающий в МЛС «Интер Майами». При этом предложения саудовских клубов являются наиболее выгодными с финансовой точки зрения, но самого футболиста может привлечь жизнь в США.
Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время Серхио Бускетс официально объявит об уходе из каталонского клуба в конце текущего сезона, когда истечёт его контракт. Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за клуб с 2008 года.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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