Канчельскис: ЦСКА уже не отпустит 2-е место, а «Спартак» будет бороться за 3–4-ю строчку

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о борьбе за медали Российской Премьер-Лиги.

«Может ли «Спартак» побороться за тройку? Всё может быть. «Ростов» мог, например, обыгрывать «Факел» и вести борьбу за второе место, а они проиграли команде, которая идёт внизу турнирной таблицы. ЦСКА забрался высоко сейчас — второе место уже не отпустят. «Спартак» будет бороться за третье-четвёртое место», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 26 туров «Зенит» досрочно стал чемпионом России, набрав 64 очка. Далее в таблице располагаются ЦСКА, заработавший 51 очко, и «Ростов», в активе которого 50 очков. Московский «Спартак» занимает четвёртую строчку с 49 очками.