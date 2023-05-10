Арбитр не удалил игрока ЦСКА после двух жёлтых карточек в матче ЮФЛ-3

В субботу, 6 мая, состоялся матч 24-го тура ЮФЛ-3 (до 17 лет), в котором встречались «Чертаново» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Данилом Филатовым. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. В концовке встречи произошла потасовка, по итогам которой арбитр не удалил игрока армейцев, предварительно дважды показав ему жёлтую карточку.
Видео доступно на YouTube-канале Юношеская футбольная лига. Права на видео принадлежат РФС
Сразу после остановки игры арбитр вынес предупреждения первым зачинщикам потасовки Данилу Пузанову («Чертаново») и Мингияну Бадмаеву (ЦСКА). В дальнейшем судья показал жёлтые карточки ещё двум участникам потасовки, снова Бадмаеву и удалил Пузанова после второго предупреждения. Спустя несколько минут после инцидента Егор Бирюк забил победный мяч армейцев.
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