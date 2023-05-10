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Кирилл Заика назвал самый яркий период своей карьеры в «Сочи»

Кирилл Заика назвал самый яркий период своей карьеры в «Сочи»
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика назвал самый яркий период в клубе. Игра с «Локомотивом» (0:3) в 26-м туре РПЛ стала для Заики 100-м матчем в составе «Сочи».

«Самый яркий период в клубе? Наверное, это второе место с командой. Это было поэтапно: каждый сезон, каждый год давал новые результаты — всё это вылилось во второе место. Это, наверное, самое яркое.

Это, как скажет дядя Вова, сила духа. Всё в одном — в целостности команды, идее, мотивации каждого. Это было видно на протяжении всего сезона. Да, ни с первого, ни с десятого матча не было видно, что мы войдём в тройку даже. Матч за матчем мы отдавались полностью. Сплочённость — самое главное, и работать над собой, заставлять друг друга, тогда всё получится», — сказал Заика в интервью клубной пресс-службе.

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