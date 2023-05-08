Пока Артём действует в подыгрыше, в команде Галактионова проснулся другой бомбардир.

Дзюба хорош и без голов. Перед таким «Локомотивом» дрогнул даже Нобоа

Расписание в 26-м туре РПЛ было настолько плотным, что в воскресенье матчи наложились друг на друга, а «Локомотиву» и «Сочи» пришлось играть в понедельник. Их встреча получилась достаточно событийной.

«Локо» стартовал максимально активно и сразу принялся доминировать. Давление хозяев было настолько серьёзным, что в одном из моментов гол в свои ворота чуть не «привёз» опытный Кристиан Нобоа.

Некоторое время «Локо» не хватало впереди Максима Глушенкова. Нападающий играл не в своём стиле и садился назад, закрывая правую бровку при подключениях Максима Ненахова. Правда, на всю игру эта тенденция не сохранилась, и впоследствии Глушенков действовал ближе к чужим воротам.

«Локомотив» — «Сочи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ставка на быстрый гол у «Локо» не сработала, а затем у игры резко сбился темп, причём не по игровым причинам. Сначала помощь врачей понадобилась Дмитрию Баринову, а спустя несколько минут — Станиславу Магкееву. Второй вскоре получил травму на ровном месте и ушёл на замену. А главным героем эпизода стал Артур Юсупов, благородно прервавший опасную атаку своей команды.

«Локо» продолжал давить, и особенно полезен по такой игре был Артём Дзюба. Он цеплялся за забросы и скидывал мяч на партнёров. Правда, в обороне «Локо» действовал не так уверенно. При всём преимуществе хозяев свой шанс получил и «Сочи» — команда Дмитрия Хохлова убежала в атаку, и Юсупов зарядил в штангу.

Голевой момент соперника стал сигналом для «Локо», и команда быстро забила. Атака с участием Дзюбы и Баринова закончилась добиванием от Наира Тикнизяна, который традиционно отпраздновал с Дзюбой.

А перед самым перерывом «Локо» забил второй. Артём Карпукас после красивого отыгрыша с Глушенковым и удачного отскока от Кирилла Заики добил мяч в сетку.

На второй тайм у «Сочи» будто вышла другая команда. Стало больше желания, футболисты действовали быстрее и смелее. Но по игре читалось, что разрыв в два мяча был слишком большим для камбэка, да и дыры в обороне у гостей никуда не делись.

Наиболее весёлой игра стала примерно за полчаса до конца. Команды принялись носиться в атаки от ворот до ворот, забыв про центр поля. По такой игре гол должен был случиться. И он случился у «Локо». Изидор, вышедший на замену в связку к Дзюбе, реализовал выход один на один и отличился в третьем матче подряд. Сам Артём, к слову, не поучаствовал в праздновании и ушёл на замену.

У «Сочи» всё же возник новый шанс — Игорь Смольников сыграл неаккуратно и «привёз» пенальти. Но даже здесь гостям не суждено было забить — Илья Лантратов угадал направление удара Кристиана Нобоа.

«Локомотив» благодаря этой победе обошёл «Сочи» в таблице РПЛ и теперь занимает девятое место. Команда Галактионова продолжает радовать болельщиков — семь побед в девяти матчах после возобновления сезона!