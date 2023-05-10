Силкин: есть ли желание возглавить «Динамо»? Этот вопрос должно задать руководство клуба

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о желании вернуться в клуб.

«Дело не в том, кого я хотел бы видеть на посту главного тренера «Динамо». Я хочу, чтобы динамовцы хорошо играли и претендовали на чемпионство. А руководство будет приглашать тех, кого посчитает нужным. Были иностранные тренеры: у Шварца получилось здесь, но не получилось в Европе, у Йокановича — наоборот. Сейчас видно, что «Динамо» потеряло облик и игру, которую показывало при предыдущем тренере. Раньше людям было интересно приходить и смотреть матчи «Динамо», а сейчас всё наоборот. Нужно проводить огромную работу в клубе. Это должны понимать все, от сапожника до руководства клуба. Уже долгое время происходит так, что команда чуть споткнулась — тренера меняют. Нужно давать работать.

Хотел бы я вернуться в «Динамо»? Это не должно быть просто предложение. Нужно, чтобы прошли определённые переговоры. После них уже будет понятно и руководству, и мне — стоит или нет. Я в детстве не болел за «Динамо», а за мной была приличная очередь из московских команд. Но когда у «Динамо» появился манеж, были поля, да и отношение к делу надлежащее, мне было интересно попасть в эту команду. Есть ли у меня сейчас такое желание? Этот вопрос должно задать руководство клуба. Мне поступали предложения от разных клубов — я от всего отказался», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что будущее главного тренера Славиши Йокановича зависит от итогового места команды в таблице Российской Премьер-Лиги.