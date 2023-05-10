Роман Широков: у «Спартака» есть все шансы, чтобы оказаться в тройке по итогам сезона

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Широков оценил шансы красно-белых на попадание в тройку призёров Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Спартак» сейчас борется за топ-3. У них есть все шансы, чтобы оказаться в тройке. Скорее всего, будут на втором или третьем месте. ЦСКА не уступить второе место? У них через тур очное противостояние со «Спартаком». Кто сказал, что ЦСКА выиграет там? «Спартак» обыграет и будет выше армейцев», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 26 сыгранных туров чемпионата России «Спартак» с 49 очками занимает четвёртое место, на одно очко отставая от «Ростова» (третье место) и на два — от ЦСКА (второе место). В оставшихся матчах красно-белые встретятся с «Химками», ЦСКА, «Пари Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов».