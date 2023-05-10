«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»

Московский «Спартак» принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:2. Предметом разбирательств станут два момента матча, вызвавшие вопросы у представителей московской команды.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два момента из матча с «Зенитом». Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры – неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака», – сообщает со ссылкой на источник в службе коммуникаций Российского футбольного союза агентство «РИА Новости Спорт».
Напомним, 7 мая «Зенит» переиграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги и досрочно оформил чемпионский титул. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
- 10 мая 2023
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