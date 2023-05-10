Мхитарян стал первым армянином, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян, автор второго гола в ворота «Милана» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, стал первым армянином, сумевшим отличиться на этой стадии турнира, сообщает Opta.

Кроме того, Мхитарян стал третьим футболистом из СНГ, забивавшим гол в полуфинале ЛЧ. В 1999 году на этой стадии турнира отличились игроки киевского «Динамо», украинцы Виталий Косовский и Андрей Шевченко. Позже Шевченко забивал в полуфинале за «Милан» в 2003 и 2005 году.

Россиянин Дмитрий Аленичев отличился в финале Лиги чемпионов УЕФА в 2004 году, выступая за «Порту».

Напомним, в эти минуты проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» играет с «Интером». На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «Интера».