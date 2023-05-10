Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мхитарян стал первым армянином, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов

Мхитарян стал первым армянином, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян, автор второго гола в ворота «Милана» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, стал первым армянином, сумевшим отличиться на этой стадии турнира, сообщает Opta.

Кроме того, Мхитарян стал третьим футболистом из СНГ, забивавшим гол в полуфинале ЛЧ. В 1999 году на этой стадии турнира отличились игроки киевского «Динамо», украинцы Виталий Косовский и Андрей Шевченко. Позже Шевченко забивал в полуфинале за «Милан» в 2003 и 2005 году.

Россиянин Дмитрий Аленичев отличился в финале Лиги чемпионов УЕФА в 2004 году, выступая за «Порту».

Напомним, в эти минуты проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» играет с «Интером». На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «Интера».

Материалы по теме
Джеко стал одним из самых возрастных бомбардиров в плей-офф ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023