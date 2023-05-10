Джеко стал одним из самых возрастных бомбардиров в плей-офф ЛЧ

Нападающий «Интера» Эдин Джеко, автор первого гола в ворота «Милана» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, стал одним из самых возрастных бомбардиров на этой стадии турнира. Джеко отличился в возрасте 37 лет и 54 дней, и только Райан Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ в более зрелом возрасте – в 2011 году он забивал в возрасте 37 лет и 148 дней, сообщает Opta.

Также отмечается, что у Джеко провёл три мяча за итальянские клубы в полуфиналах Лиги чемпионов, больше забивал на этой стадии за представителей Серии А только Алессандро Дель Пьеро (5).

Напомним, в эти минуты проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» играет с «Интером». На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «Интера».