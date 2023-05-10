Джеко стал одним из самых возрастных бомбардиров в плей-офф ЛЧ
Поделиться
Нападающий «Интера» Эдин Джеко, автор первого гола в ворота «Милана» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, стал одним из самых возрастных бомбардиров на этой стадии турнира. Джеко отличился в возрасте 37 лет и 54 дней, и только Райан Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ в более зрелом возрасте – в 2011 году он забивал в возрасте 37 лет и 148 дней, сообщает Opta.
Также отмечается, что у Джеко провёл три мяча за итальянские клубы в полуфиналах Лиги чемпионов, больше забивал на этой стадии за представителей Серии А только Алессандро Дель Пьеро (5).
Напомним, в эти минуты проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» играет с «Интером». На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «Интера».
Комментарии
- 10 мая 2023
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:05
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:50
-
20:48
-
20:30
-
20:29
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:44
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:32
Партнерский контент