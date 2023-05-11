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«Ливерпуль» летом попытается подписать Бареллу

«Ливерпуль» летом попытается подписать Бареллу
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«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Интера» Николо Бареллу в предстоящее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы являются одним из основных претендентов на приобретение итальянского хавбека этим летом.

Сообщается, что Барелла собирается покинуть «Интер», чтобы добиться новых высот в карьере. Боссы «нерадзурри» не станут препятствовать уходу хавбека, если клуб получит выгодное финансовое предложение от потенциального покупателя.

«Ливерпуль» отправлял старшего скаута понаблюдать за действиями Бареллы в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Лацио».

В текущем сезоне на счету футболиста 46 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 9 результативными передачами.

Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Бареллы, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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