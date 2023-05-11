«Уэмбли» и домашние арены «Тоттенхэма» и «Айнтрахта» примут матчи НФЛ в 2023 году

Национальная футбольная лига обнародовала расписание матчей, которые пройдут в Европе в 2023 году, сообщает NBC. Впервые в истории лига собирается провести в этой части света сразу пять поединков регулярного сезона.

Три игры пройдут в Лондоне. 1 октября на «Уэмбли» состоится матч «Джэксонвилл Джагуарс» — «Атланта Фэлконс», 8 октября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» встретятся «Баффало Биллс» и «Джэксонвилл Джагуарс», а 15 октября на арене «шпор» запланирован поединок «Теннесси Тайтенс» — «Балтимор Рэйвенс».

Ещё два матча пройдут во Франкфурте-на-Майне. На домашней арене «Айнтрахта» «Дойче банк Парк» состоятся встречи «Канзас-Сити Чифс» — «Майами Долфинс» 5 ноября и «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Индианаполис Колтс» 12 ноября.

Лондон регулярно принимает выездные матчи НФЛ, а в Германии они пройдут всего второй раз: в прошлом году один поединок состоялся в Мюнхене.