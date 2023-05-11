Лопетеги: Бускетс — лучший полузащитник в истории испанского футбола
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Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги, ныне возглавляющий «Вулверхэмптон», высказался о полузащитнике «Барселоны» Серхио Бускетсе, который покинет каталонский клуб по окончании сезона-2022/2023.
«Бускетс — уникальный игрок. С точки зрения интеллекта на поле он игрок намного выше среднего. Для меня Серхио лучший полузащитник в истории испанского футбола», — приводит слова Лопетеги Barca Buzz в «Твиттере».
Ранее в СМИ появлялась информация, что Бускетс вслед за Лионелем Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль». Также у Серхио есть варианты в американской лиге МЛС.
Бускетс является воспитанником «Барселоны». Он выступает за основную команду сине-гранатовых с 2008 года, трижды выиграв Лигу чемпионов.
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