Лопетеги: Бускетс — лучший полузащитник в истории испанского футбола

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги, ныне возглавляющий «Вулверхэмптон», высказался о полузащитнике «Барселоны» Серхио Бускетсе, который покинет каталонский клуб по окончании сезона-2022/2023.

«Бускетс — уникальный игрок. С точки зрения интеллекта на поле он игрок намного выше среднего. Для меня Серхио лучший полузащитник в истории испанского футбола», — приводит слова Лопетеги Barca Buzz в «Твиттере».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Бускетс вслед за Лионелем Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль». Также у Серхио есть варианты в американской лиге МЛС.

Бускетс является воспитанником «Барселоны». Он выступает за основную команду сине-гранатовых с 2008 года, трижды выиграв Лигу чемпионов.