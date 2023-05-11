Уткин: я уже готов поздравить «Зенит» с чемпионством следующего сезона

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин заявил, что готов уже сейчас поздравить «Зенит» с чемпионством следующего сезона Российской Премьер-Лиги. Также Уткин высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встретились со «Спартаком» (3:2).
«Итак, «Зенит» — чемпион. Обстоятельства матча со «Спартаком» были остросюжетными. Да, там были спорные решения – практически всегда в пользу «Зенита». Но кого это интересует, ведь мы все уже к этому привыкли. «Зенит» сейчас чемпионство оформляет, а не завоёвывает, кто бы как это ни называл.
Не стану заострять внимание, что «Зенит» взял титул в матче со «Спартаком», потому что это был, безусловно, лишь вопрос времени. На самом деле я уже готов поздравить «Зенит» с чемпионством следующего сезона и делаю это совершенно искренне, практически без подколки. Потому что я действительно в этом уверен. Ну, машина же, машина! Такая машина, которая практически всё подминает под себя. Как Кузяев Зобнина в отчётном матче», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 11 мая 2023
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